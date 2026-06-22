San Benedetto Po, sterzata improvvisa per evitare lo scontro: auto esce di strada, ferita una 34enne

SAN BENEDETTO PO – Paura questa mattina, intorno alle 8.30, lungo la Strada Statale 496, nel territorio comunale di San Benedetto Po. Un incidente stradale ha visto protagonista una donna di 34 anni, residente nella zona, rimasta ferita a seguito di un’uscita di strada autonoma causata da una manovra d’emergenza.

La dinamica: una manovra disperata per evitare l’impatto

Secondo la prima ricostruzione dei fatti, la trentaquattrenne si è trovata improvvisamente la strada sbarrata da un’altra autovettura. Per evitare un violento impatto che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, la conducente è stata costretta a effettuare una brusca sterzata.

A causa della manovra repentina, la donna ha perso il controllo del veicolo, che ha scartato di lato ed è fuoriuscito dalla sede stradale, terminando la sua corsa nei terreni adiacenti alla carreggiata.

I soccorsi e il trasporto in ospedale

Immediato l’allarme alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto i mezzi di soccorso sanitario. La conducente è stata assistita sul posto e successivamente trasferita d’urgenza, in codice giallo, presso l’ospedale civile Carlo Poma di Mantova. Nonostante le ferite riportate e il grande spavento, i medici hanno confermato che la giovane donna non si trova in pericolo di vita.

Rilievi affidati ai Carabinieri

Sulla SS 496 sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Quistello. I militari dell’Arma si sono occupati di effettuare i rilievi planimetrici necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro e di raccogliere le testimonianze utili a identificare l’altro veicolo coinvolto. Disagi limitati per la viabilità stradale durante le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo.