Tenta la fuga durante un controllo a Castie prende a calci i carabinieri: arrestato

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE – Aggredisce i Carabinieri durante un controllo e tenta la fuga: arrestato un 31enne marocchino senza fissa dimora. L’uomo, già destinatario di un divieto di ritorno nel comune, ha reagito con calci ai militari che gli chiedevano i documenti, per poi darsi alla fuga. Raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento e una colluttazione, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere di Mantova. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel comune di Castiglione delle Stiviere. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.