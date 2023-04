Contagi in risalita a Mantova in attesa della nuova variante

MANTOVA Cinque pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva in tutta la Lombardia. Uno di questi 5 è ricoverato a Mantova, mentre sono in tutto 19 i pazienti ricoverati per Covid nelle strutture ospedaliere della nostra provincia. Questo in attesa del primo caso mantovano dell’ultima sottovariante di Omicron denominata Arturo, che dovrebbe portare a un rialzo dei contagi. Contagi che stanno già risalendo nel Mantovano: stando infatti all’ultimo aggiornamento del portale di Ats Val Padana, i nuovi casi di Covid negli ultimi sette giorni sono stati 172 contro i 115 della settimana precedente. Di conseguenza è risalita anche l’incidenza che è passata da 28,26 a 42,27 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti. Anche l’incidenza giornaliera è aumentata nell’ultima settimana rispetto a quella precedente, passando da 6,14 a 10,81 ogni casi 100mila abitanti. Pressoché invariato, invece, il numero dei pazienti Covid ricoverati in ospedale mentre è in aumento la percentuale di positività nei tamponi effettuati: 11,34% alla data di venerdì scorso 14 aprile, mentre il 7 aprile questa percentuale era all’8,33%. Il numero più importante è comunque lo zero alla casella decessi. Dall’inizio del mese, infatti, non risultano vittime del Covid nel Mantovano, il cui conto è fermo a 2073 morti di Covid dall’inizio della pandemia, ultimo decesso registrato a Mantova lo scorso 30 marzo. (map)