Infortuni sul lavoro, seminario sulla prevenzione domani in Confindustria

MANTOVA Ci si specializza sempre di più ma fanno fatica ad aumentare le difese contro gli infortuni sul posto di lavoro. In quest’ottica, la nostra provincia diventa capofila nazionale con un seminario lavorativo organizzato dall’Opp (Organismo Paritetico Provinciale) di cui fanno parte Confindustria Mantova, i sindacati Cgil, Cisl e Uil, in collaborazione con Ats Valpadana. L’occasione si presta per diffondere l’importanza del dialogo tra gli attori che compongono il servizio di prevenzione e protezione, rappresentanti dei lavoratori (Rls) e responsabili del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), aumentando la sicurezza e diminuendo gli infortuni. “Partendo dai dati infortunistici della nostra provincia, dopo un lieve calo nel periodo di gennaio-dicembre 2022, abbiamo riscontrato anche nel 2023 un incremento di oltre il 17% rispetto al 2021 – Marco Dalzoppo, componente OPP- confrontandoci fra noi ci siamo domandati come riuscire a sensibilizzare i lavoratori su questo tema per aumentare la prevenzione nei luoghi di lavoro”. Nasce così il seminario “Prevenzione? Facciamola insieme”, ospitato presso la sede di Confindustria domani dalle 9 alle 13. “Siamo convinti che sia sempre più urgente aumentare l’attenzione su questo tema potenziando l’informazione, la formazione e la prevenzione in tutti i posti di lavoro – continua Dalzoppo- coinvolgendo gli organismi paritetici provinciali, gli Rsl e gli Rspp nelle aziende”. Domani per la prima volta nella nostra provincia, si confronteranno oltre 170 figure preposte alla sicurezza sul lavoro, tra Rls e Rspp aziendali. Non solo prevenzione: durante l’incontro verranno affrontati sia il tema del cambiamento che si è verificato rispetto al ruolo di responsabile alla prevenzione e sicurezza (decreto 81/01) , confrontandosi riguardo quali azioni mettere a regime per abbassare i dati degli infortuni, sia la tematica dei “near miss” (o mancati infortuni), situazioni che si avvicinano molto a causare un danno o incidente. L’analisi di questi ultimi darà la possibilità di individuare i punti critici e adottare misure preventive. (abb)