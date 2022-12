Calcio Serie C – Guccione, Paudice e Yeboah: il Mantova passeggia a Renate (1-3)

MEDA (Mb) Il Mantova riscatta alla grande il ko con l’Albinoleffe andando a vincere 3-1 in casa del Renate. Match sbloccato dopo nemmeno 10 minuti grazie al rigore di Guccione. L’espulsione di Ermacora agevola ulteriormente il compito dei biancorossi, che sfiorano più volte il raddoppio e dilagano nella ripresa. Paudice al 63′ e Yeboah al 73′ mettono in ghiaccio la vittoria, mentre il Renate si deve accontentare del gol della bandiera, firmato dall’ex Asola Sorrentino all’83’. Il Mantova resta comunque in zona play out. Prossima partita domenica prossima al Martelli (ore 14.30) con la Pro Vercelli.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio “Città di Meda”. Dopo la sconfitta con l’Albinoleffe, il Mantova cerca immediato riscatto in casa del Renate per ridurre il distacco dalla zona salvezza. I brianzoli sono sesti in classifica, ma non stanno attraversando un momento favorevole (una sola vittoria nelle ultime 5 partite). Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

RENATE-MANTOVA 1-3

RENATE (4-4-2): Drago; Angeli, Silva, Possenti, Ermacora; Baldassin, Ghezzi (59′ Sorrentino), Squizzato (59′ Esposito), Morachioli (79′ Simonetti); Malotti, Maistrello (75′ Rossetti). A disp.: Furlanetto, Zalli, Larotonda, Marano. All.: Dossena.

MANTOVA (4-3-1-2): Chiorra; Matteucci, Iotti, Ghilardi, Ceresoli (83′ Darrel); Gerbaudo (83′ Fontana), De Francesco (72′ Cozzari), Procaccio (59′ Messori); Guccione; Yeboah, Paudice (71′ Mensah). A disp.: Tosi, Napoli, Ingegneri, Panizzi, Pedrini, Silvestro. All.: Corrent.

ARBITRO: Antonio Di Reda di Molfetta (assistenti; Laghezza di Mestre e Schirinzi di Casarano)

RETI: 9′ rig. Guccione, 62′ Paudice, 73′ Yeboah, 83′ Sorrentino

NOTE: Espulso Ermacora al 31′ per doppia ammonizione e Dossena (allenatore Renate) al 32′ per proteste. Ammoniti: Ermacora, Ghilardi, Baldassin, Rossetti. Calci d’angolo: 10-2. Recupero: 1′ + 4′

Secondo tempo

94′ Finisce qui. Il Mantova può festeggiare.

93′ Si attende solo il triplice fischio dell’arbitro.

90′ Quattro minuti di recupero.

83′ Doppio cambio per Corrent: entrano Darrel e Fontana al posto di Ceresoli e Gerbaudo.

83′ Il Renate accorcia con Sorrentino, che batte Chiorra con un destro potente dopo aver ricevuto palla da Rossetti.

81′ Match saldamente nelle mani del Mantova.

73′ Terzo gol del Mantova!!!!!!!! Contropiede da manuale con triangolazione tra il neoentrato Mensah e Ceresoli, il quale mette al centro per il liberissimo Yeboah. Per il ghanese è un gioco da ragazzi spingere il pallone in rete.

71′ Entrano Mensah e Cozzari al posto di Paudice e De Francesco.

68′ Praterie per il Mantova. E’ ancora Messori a involarsi tutto solo verso il portiere, ma invece di concludere passa a Yeboah. Il ghanese rallenta, tiene palla e prova il diagonale ma la palla va a lato.

67′ Un’altra clamorosa occasione per il Mantova. Palla a Messori che a porta spalancata colpisce male e manda altissimo.

62′ Gooooooooooool del Mantovaaaaaaa!!!!! Segna Paudice. Bella azione di ripartenza: Matteucci si invola sulla destra, palla al centro per Gerbaudo che allarga per lo smarcato Paudice. Freddo l’attaccante a infilare Drago in uscita.

59′ Prima sostituzione per il Mantova: fuori Procaccio, dentro Messori.

56′ Ancora Mantova con Paudice!! Conclusione in area e palla che sbatte sulla traversa.

56′ Clamorosa occasione fallita in contropiede da Yeboah che, lanciato da Guccione, spara addosso al portiere in uscita. Sul prosieguo dell’azione Guccione in girata manda altissimo.

55′ Il Renate si è rituffato in avanti alla ricerca del pari. Soffre troppo il Mantova, nonostante l’uomo in più.

49′ Ghilardi è il primo ammonito biancorosso.

48′ Subito il Mantova in avanti con Gerbaudo che raccoglie un lungo traversone in area ma spara addosso al portiere.

46′ Si ricomincia. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

Il primo tempo si chiude qui. A tra poco per la ripresa.

45′ + 1′ Cross di Ceresoli per Yeboah che manca la palla di testa per pochi centimetri.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Mantova troppo sulla difensiva nonostante l’uomo in più.

42′ Incrocio di Baldassin, palla fuori non di molto. Il Renate, anche in 10, tiene bene il campo.

37′ Contropiede Mantova: Guccione lancia Yeboah che si invola verso il portiere. Drago però respinge la conclusione dell’attaccante biancorosso.

34′ Sul quinto corner in favore del Renate c’è un colpo di testa di Baldassin alto di poco.

31′ Renate in 10!!! Viene espulso Ermacora, già ammonito in precedenza, per un duro intervento a centrocampo su Guccione.

29′ Ancora Renate con Morachioli che conclude dalla distanza, bravo Chiorra a distendersi e deviare in corner.

28′ Occasione Renate! Colpo di testa di Silva che sta per infilarsi in rete ma è provvidenziale Iotti ad allontanare.

26′ Risponde il Mantova in contropiede con un diagonale di Yeboah che sfiora il palo.

25′ Fiammata del Renate con Ghezzi che aggancia male un cross dalla sinistra e Chiorra può abbrancare la sfera.

22′ Buon Mantova in questa fase.

21′ De Francesco pesca Guccione sulla destra, il capitano prova la conclusione al volo ma non centra lo specchio.

20′ Azione personale di Paudice che si accentra e lascia partire un tiro deviato in corner da un difensore locale.

19′ Tiro-cross di Procaccio che costringe Drago a un’affannosa respinta.

17′ Grande intervento di Chiorra su sventola di Squizzato. Il portiere si rifugia in corner.

14′ Reazione dei brianzoli ma il terreno di gioco è sempre più sconnesso e manovrare palla a terra non è semplice.

12′ Subito il Renate vicino al pareggio con un colpo di testa di Silva da posizione defilata sugli sviluppi di una punizione.

9′ Gooooooool del Mantova!!!!! Guccione trasforma dal dischetto: il portiere intuisce la direzione ma non arriva sul pallone.

8′ Rigore per il Mantova!!! Fallo di Ermacora su Guccione, servito da Paudice.

3′ Subito una punizione per il Renate, batti e ribatti in area ma la difesa del Mantova allontana e innesca il contropiede.

Sarà il Mantova a battere il calcio d’inizio. Si comincia.

Renate in maglia nerazzurra, Mantova in bianco.

Giornata uggiosa a Meda: cielo nuvoloso con pioggerellina, temperatura di 6 gradi. Campo gibboso con parecchie zolle.