Viadana – Ponte, “Regione in campagna elettorale e Provincia in ritardo”

Viadana Ponte sul canale Ceriana: Silvio Perteghella portavoce della civica Viadana Democratica, chiede lumi in merito alle tempistiche degli interventi che riguardano questo importante snodo viabilistico per le frazioni nord chiuso al traffico, per motivi di sicurezza, da maggio.

Nel proprio excursus Perteghella ricorda le ultime tappe in ordine di tempo relativo all’iter dei lavori: «Lo scorso 16 novembre – esordisce – si è tenuta un’assemblea pubblica convocata dalla Provincia per illustrare il cronoprogramma dei lavori di rifacimento. La Provincia – argomenta l’esponente di Viadana Democratica – disse che avrebbe individuato la società costruttrice del nuovo ponte entro la metà di dicembre e che nei primi giorni di gennaio sarebbero partiti i lavori. Dopo qualche settimana, a mezzo stampa si viene a conoscenza del fatto che Regione Lombardia avrebbe stanziato 200mila euro per la realizzazione di un ponte provvisorio nell’attesa del rifacimento di quello esistente».

Perteghella chiede celerità nell’adempimento dei prossimi passaggi: «A questo punto – continua – l’amministrazione viadanese avrebbe dovuto convocare il consiglio comunale per approvare la convenzione con Regione Lombardia per la realizzazione del ponte provvisorio, ma al momento nulla è stato fatto. Se da una parte la Provincia di Mantova è in assoluto ritardo non avendo individuato chi eseguirà i lavori di rifacimento, dall’altra attraverso uno stanziamento a bilancio di Regione Lombardia, si fa campagna elettorale in vista delle elezioni regionali di metà febbraio. Questa è l’impressione del momento».

Una situazione «vergognosa, chiediamo al sindaco di attivarsi immediatamente insieme al consigliere provinciale Panizzi. Venga convocato immediatamente il consiglio comunale per approvare la convenzione con Regione Lombardia, e la Provincia di Mantova mantenga gli impegni presi in assemblea pubblica facendo partire il cantiere di rifacimento quanto prima. Sono già trascorsi 7 mesi dal giorno della chiusura. È arrivato il momento di fare»..