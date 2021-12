Covid, nuovo picco dei contagi: 170 casi nel Mantovano

MANTOVA Nuovo picco dei contagi oggi nel Mantovano, dove sono stati registrati 170 nuovi casi di Covid. Ad essere colpiti in particolare da questa ondata è stata la città e l’hinterland. Sono infatti 18 i contagi di oggi nel capoluogo, cui si sommano i 17 di Curtatone e i 10 di Porto Mantovano. Aumenti abbastanza consistenti anche in provincia con 8 casi tra Castel Goffredo e Castiglione delle Stiviere, ma ad essere colpita in particolare è la zona del Basso Mantovano con 8 nuovi casi a Gonzaga, 9 a Suzzara (lo stesso anche a Viadana), 5 a San Benedetto Po.