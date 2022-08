Calcio Serie C – Guccione & C. riabbracciano Mantova. Sabato altro big test contro il Sudtirol

Mantova Dopo le fatiche in altura a Storo, nel pomeriggio di ieri il Mantova è tornato ad allenarsi in città a Mantovanello. Bisogna dirlo: campo non in perfette condizioni, com’era invece lo scorso anno e com’è effettivamente il manto erboso del “Martelli”, quasi pronto ad ospitare le gare ufficiali dei biancorossi. Ieri a seguire la seduta d’allenamento di Guccione e compagni anche diversi tifosi, incuriositi dai nuovi volti e da mister Corrent. Dai commenti, grande gioia per aver rivisto Monachello e tanto rammarico per non rivedere invece Marone, sostituito da Chiorra.

La squadra non era al completo. Assenti Ghilardi, Darrel e Conti. Si è rivisto invece Panizzi, che dopo aver saltato praticamente tutto il ritiro a causa di un problema di salute, dovrà ripartire da zero. Il difensore ha svolto la prima parte con la squadra effettuando della corsa, e poi ha svolto una seduta a parte. Dovrà cercare di bruciare le tappe per rimettersi al pari dei compagni. Lavoro a parte anche per Yeboah, che probabilmente si aggregherà al gruppo già da oggi, mentre Monachello e Pierobon, che avevano saltato l’amichevole con il Brescia, erano regolarmente in campo. L’attaccante è stato protagonista anche nell’animata partitella finale dell’allenamento. Chi invece è rimasto a guardare da bordo campo è Paudice, che si è fermato durante la prima parte della seduta, mettendosi a bordo campo con la borsa del ghiacco sul ginocchio sinistro. Oggi si capirà qualcosa di più sulle sue condizioni.

A monitorare tutto dalla panchina, e sempre con il telefono in mano, il ds biancorosso Alessandro Battisti che a fine allenamento si è intrattenuto a lungo con l’allenatore, immaginiamo per un breve summit di mercato. A tal proposito, non si registrano novità in casa biancorossa. Il Mantova è sempre alla ricerca di un paio di innesti in attacco (occhi puntati sull’ex Reggiana Samuele Neglia) e forse uno a centrocampo.

E così l’altra novità del giorno è l’amichevole che Guccione e compagni disputeranno sabato: sarà contro il Sudtirol, già avversario nello scorso campionato ed ora in Serie B. Appuntamento al centro sportivo dei tirolesi, che si trova ad Appiano sulla Strada del Vino, alle ore 16.30. Dopo il Brescia, un altro banco di prova niente male.