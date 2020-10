Arrestato per reati commessi nel secolo scorso

MANTOVA Finire in carcere per fatti avvenuti alla fine del secolo scorso. È successo a C.V., 57enne di Mantova che è stato arrestato l’altro ieri dai carabinieri in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura presso il Tribunale di Brescia. L’uomo deve espiare la pena complessiva di cinque anni e sette mesi per due distinte condanne che hanno riconosciuto l’uomo colpevole di diversi furti e del reato di ricettazione per fatti avvenuti tra il 1998 ed il 1999 a Mantova e Roverbella.