MANTOVA Il leader della nuova Lega Matteo Salvini dovrà fare i conti, a distanza, con il leader veronese del carroccio, già sindaco della città scaligera, Flavio Tosi, che ha raccolto l’invito della lista ManTua, in corsa per le comunali in appoggio alla candidatura a sindaco di Mattia Palazzi. L’appuntamento è per le ore 18 nella loggia delle Pescherie. Frattanto ieri sera i componenti della lista candidati il 20-21 settembre si sono presentati ufficialmente nella sede dell’Arci Te Brunetti.