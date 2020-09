Palazzi: tempi dimezzati per le pratiche

MANTOVA Lotta alla burocrazia durante l’emergenza e soprattutto per recupera il tempo perso nei mesi del lockdown. A tal fine il Comune ha disposto la convocazione di conferenze di servizi a scadenza quindicinale, col coinvolgimento della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. Il Comune si impegna inoltre a protocollare una pratica in ingresso nel giro di 2 giorni lavorativi.

Sul versante dell’edilizia via Roma si impegna a raddoppiare i tempi di ricevimento al pubblico, estendendo anche al mattino la fascia oraria dedicata; a effettuare l’attività di erogazione delle informazioni attraverso appuntamenti in videoconferenza; a estendere l’orario di ricevimento per appuntamento anche ai consulenti per la sismica e per l’invarianza idraulica; a introdurre un servizio sms per il recall degli appuntamenti.

Nel pacchetto dei provvedimenti si dà conto dell’attivazione di un servizio di chat con i tecnici comunali (edilizia ed attività produttive) per dialogare in tempo reale con un tecnico tre mattine a settimana.

Il progetto “Parla con noi” garantisce invece la creazione di un banner o una form che consenta a cittadini, imprese e professionisti di proporre elementi di miglioramento del servizio, che verranno presi in considerazione e mensilmente discussi con gli ordini professionali.

L’ente si impegna inoltre a risolvere le problematiche connesse allo svincolo delle fideiussioni e delle cauzioni nell’ambito della convenzione strade stipulata con Tea spa, e assicura anche tempi ragionevoli di rilascio del certificato di destinazione urbanisitica: l’intento è dimezzare i tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica. Contestualmente il Comune si impegna a dimezzare i tempi di istruttoria per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, per quanto di competenza. L’adozione di tutti i provvedimenti è in capo allo Sportello unico.