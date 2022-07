Vaccini anti-Covid: in agosto si torna alla Grana Padano Arena

MANTOVA Ripartirà dal 1° agosto l’attività vaccinale all’hub “La Favorita” al Grana Padano Arena. Il personale sta infatti lavorando a pieno ritmo per allestire nuovamente gli spazi e garantire le vaccinazioni anti Covid. Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14, per tutto agosto con opzione per un altro mese e farà una breve pausa a settembre, dal 9 al 12, per eventi già programmati e non prorogabili della struttura ospitante. Tutti coloro che hanno già un appuntamento nella tensostruttura del Poma dal 1° agosto in poi dovranno presentarsi alla stessa ora al Grana Padano Arena. Le vaccinazioni pediatriche sono previste il sabato mattina sempre all’hub “La Favorita” dalle 8 alle 13. Asst ha scelto di allestire nuovamente gli spazi del Grana Padano Arena, già in uso nel 2020 e nel 2021, per poter far fronte alle numerose richieste di vaccino, legate alla somministrazione della quarta dose. Ad oggi Asst ha già somministrato 7622 quarte dosi che rimangono caldamente consigliate per i cittadini over 60, i fragili, gli immunocompromessi e i trapiantati. L’edificio di via Melchiorre Gioia 3 permetterà di assicurare una gestione ottimale della campagna, riducendo i disagi per gli utenti e organizzando al meglio il lavoro dei professionisti. L’accesso avverrà su prenotazione tramite il portale di Regione Lombardia e sarà necessario indossare correttamente la mascherina, igienizzare le mani e sottoporsi al controllo della temperatura. Rimangono attive le vaccinazioni anche a Borgo Mantovano e a Viadana, solo il sabato e solo su prenotazione.