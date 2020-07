Elena Bertellini nuovo membro consiglio direttivo Anci Lombardia

MANTOVA Forza Italia Mantova esprime grande soddisfazione per la nomina del vice sindaco di Volta Mantovana, Elena Bertellini, a membro del Consiglio direttivo di Anci Lombardia. L’importante organo di governo e promozione degli amministratori locali lombardi potrà avvalersi del qualificato contributo di un nostro ormai esperto amministratore locale. Elena ben incarna il profilo della militante azzurra, costantemente impegnata sul territorio, nel partito e fra la gente. Ne apprezziamo la lealtà e la coerenza, dote spesso non presente in uomini e donne che, saltando da un partito all’altro, delegittimano la Politica con la P maiuscola. G