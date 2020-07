Cimitero a nuovo: al via i lavori da 170mila euro

ACQUANEGRA Via libera dal Comune ai lavori per la messa in sicurezza di parte degli immobili del cimitero del capoluogo per una spesa di poco più di 56mila euro, finanziati interamente dal contributo ministeriale per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio.

Per questo motivo la giunta guidata dal sindaco Monica De Pieri ha approvato il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori, redatto dall’architetto Giovanni Zandonella Maiucco di Monzambano.

Il cimitero di via Montanari necessita, infatti, nel suo complesso di urgenti interventi di messa in sicurezza delle coperture e dei controsoffitti. L’intervento relativo al primo lotto rientra in un progetto generale di messa in sicurezza del cimitero comunale per una spesa complessiva di 170mila euro. Sulle coperture delle gallerie di vecchia formazione adiacenti la cappella cimiteriale nella zona sud-est del cimitero è prevista la sostituzione delle parti ammalorate dell’attuale manto di copertura in coppi di cotto e di eventuali tavelle in laterizio rotte con nuovi elementi; la sostituzione dei canali di gronda, scossaline, converse e compluvi con nuovi canali in lamiera di alluminio; interventi di messa in sicurezza dei plafoni delle gallerie con realizzazione di controsoffitto in lastre di cartongesso idrofugo e pannelli in fibra minerale; la posa di guaina impermeabilizzante e la ripresa degli intonaci e della tinteggiatura di facciata delle gallerie e della chiesa del cimitero.

L’intervento sulle gallerie centrali prospicienti la cappella cimiteriale prevede, invece, la pulizia e l’incapsulamento a cura di ditta specializzata, certificata ed autorizzata, delle lastre di fibrocemento contenenti fibre di amianto; la verifica delle converse di gronda e dei bocchettoni di scarico con ripristino delle impermeabilizzazioni; picchettatura degli intonaci dei plafoni ammalorati dall’azione delle infiltrazioni di acque meteoriche e, infine, la ripresa degli intonaci di facciata delle gallerie con, per chiudere il corposo intervento, tinteggiatura finale delle superfici.

Paolo Zordan