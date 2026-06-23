Festival della Salute Mentale, al via la ricerca sponsor per l’edizione 2026

Torna anche quest’anno e cerca sostenitori il Festival della salute mentale, promosso dal Dipartimento di Salute mentale e dipendenze di Asst Mantova. Sul sito dell’azienda è stato pubblicato un avviso per potenziali sponsor che vogliano sostenere la kermesse, rivolta a pazienti, familiari e cittadini tutti con un programma sempre più articolato.

L’avviso si trova nella sezione bandi di gara del sito www.asst-mantova.it, homepage, e si rivolge a operatori economici, singoli e associati, comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all’estero, nonché singoli liberi professionisti in possesso dei requisiti di legge. Le sponsorizzazioni possono essere di natura finanziaria o tecnica, mediante fornitura diretta di beni o servizi. La ricerca di sponsorizzazione è finalizzata anche all’acquisizione di arredi e strumenti didattici per il nuovo Spazio Giovani del CPS di Mantova, collocato in viale della Repubblica 2H.

Quest’anno, la manifestazione punta sui giovani, con il titolo ‘FESTIVAL DELLA SALUTE MENTALE YOUNG – Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole’ (da una citazione del cantautore Fabrizio De André).

“Si tratta di una rassegna di eventi con musica, teatro, tornei, flash mob e incontri di vario tipo – spiegano Debora Bussolotti, direttore della struttura di Psichiatria Mantova 1 e Patrizia Bozzola, responsabile degli educatori del Dipartimento di Salute Mentale – vogliamo che la nostra comunità possa godere di buona salute mentale. Siamo communitas quando con profondità, leggerezza, competenza e ironia ci prendiamo cura del nostro benessere mentale”.

L’evento intende combattere lo stigma e il timore che ancora circondano la sofferenza psichica. “Crediamo fermamente – continuano Debora Bussolotti e Patrizia Bozzola- che il benessere di una comunità passi attraverso l’inclusione e la valorizzazione di chi, avendo sostenuto percorsi di cura, ha trasformato la fragilità in una risorsa per tutti”.

L’iniziativa si svolge annualmente nei primi giorni di ottobre, concludendosi in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che ricorre il 10 ottobre. La rassegna, quest’anno alla sua quarta edizione, ha riscosso in breve tempo un interesse crescente da parte della popolazione, del mondo della scuola e dello sport, del sistema museale mantovano, degli enti locali, del terzo e del quarto settore e dei media. Si è passati dagli 11 partner dell’esordio nel 2023, ai 15 del 2024, fino ai 40 partner del 2025: una rete molto vasta di istituzioni culturali, biblioteche, Caritas, diocesi, conservatorio, associazioni familiari, cooperative sociali, realtà sportive, teatrali e radiofoniche.

Il festival 2025 ha proposto 40 eventi gratuiti su tutta la provincia — Mantova, Suzzara, Castiglione delle Stiviere, Ostiglia, Gonzaga, Pegognaga, San Benedetto Po e Borgo Virgilio — con il patrocinio dei Comuni di Mantova, Suzzara, Castiglione delle Stiviere e Ostiglia.

“Quest’anno – conclude Debora Bussolotti – vorremmo che anche le realtà produttive del nostro territorio potessero essere co-protagoniste del progetto. Riteniamo che la sponsorizzazione non rappresenti soltanto un atto di solidarietà, ma un vero e proprio investimento nel benessere sociale delle comunità in cui le aziende operano”.

La rassegna è promossa dal Recovery CoLab dell’ASST di Mantova, laboratorio permanente di co-progettazione che vede la partecipazione attiva di utenti dei servizi di salute mentale, familiari, operatori, volontari, rappresentanti del terzo e quarto settore e istituzioni. L’edizione di quest’anno metterà al centro adolescenti e giovani adulti, come organizzatori e destinatari privilegiati delle iniziative.

I ragazzi, i familiari e il CoLab hanno individuato in particolare alcune tipologie di eventi in grado di sensibilizzare ulteriormente i cittadini sui temi della salute mentale: un concerto di un famoso cantautore italiano; uno spettacolo teatrale; un incontro con un autore sensibile a questi temi. Un’anticipazione: leitmotiv del festival 2026 sarà l’amore.