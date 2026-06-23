Tennis tavolo Serie A1 maschile – Bobocica riparte da Reggio dopo lo storico scudetto con la Bagnolese

REGGIO EMILIA La Grissin Bon Reggio Emilia inaugura il mercato per il ritorno in Serie A1 maschile con un acquisto di assoluto prestigio. La società emiliana ha infatti ufficializzato l’arrivo di Mihai Razvan Bobocica, uno dei giocatori più rappresentativi del panorama pongistico italiano e internazionale. Classe 1986, nato in Romania ma da anni protagonista con la maglia azzurra, Bobocica arriva a Reggio Emilia dopo una stagione destinata a rimanere nella storia della Bagnolese. Il campione italo-romeno è stato infatti il trascinatore della formazione mantovana verso il primo, storico scudetto della sua storia, conquistato poche settimane prima dell’annuncio del ritiro della squadra dal massimo campionato maschile. Un successo che porta in maniera evidente la sua firma e che chiude un ciclo indimenticabile per il club virgiliano. Il curriculum di Bobocica parla da solo: sette titoli italiani assoluti di singolare, dodici campionati vinti, cinque Coppe Italia, tre Supercoppe e decine di altri successi nelle varie categorie. Attualmente occupa la quinta posizione del ranking nazionale, dopo essere stato a lungo il numero uno italiano. Anche a livello internazionale vanta risultati di grande spessore: oggi è numero 157 del mondo, con un best ranking di 54, e nel 2023 ha raggiunto gli ottavi di finale ai Mondiali di Durban, uno dei migliori risultati di sempre per un atleta italiano. «È il più importante e vincente atleta italiano degli ultimi vent’anni – sottolinea il presidente Paolo Munarini -. L’accordo raggiunto con lui ci riempie d’orgoglio. Parliamo di un campione esemplare, dotato di straordinarie qualità tecniche e umane. La sua presenza garantirà una crescita complessiva alla squadra e all’intera società».

Bobocica spiega così la sua scelta: «Per me contano molto la serietà della società e i valori umani. Ho avuto ottime referenze sul presidente Munarini e le ho ritrovate personalmente. Inoltre Reggio Emilia è vicina a casa, visto che vivo con la mia famiglia a Castel Goffredo. Mi ha colpito il progetto del club, costruito negli anni con una crescita sostenibile e un grande lavoro sul settore giovanile. Mi piacciono le nuove sfide e questa rappresenta un’avventura molto stimolante. L’obiettivo sarà arrivare il più in alto possibile».