Formazione, Confcommercio Mantova cresce: 118 corsi nel 2025 e 120 nel 2026

Dalla sicurezza nei luoghi di lavoro all’intelligenza artificiale, dal marketing digitale all’export, dalla gestione d’impresa alle competenze amministrative. La formazione è sempre più uno degli strumenti centrali per le imprese del terziario di mercato e Confcommercio Mantova accompagna l’evoluzione di commercio, turismo e servizi.

L’attività viene svolta attraverso l’ente formativo del sistema Confcommercio Mantova che da anni opera a supporto di aziende, imprenditori, lavoratori e professionisti con percorsi pensati per rispondere sia agli obblighi normativi sia alle nuove esigenze competitive del mercato.

I numeri confermano una domanda significativa. Nel 2025 il Centro di Formazione, con il sostegno dell’Ente Bilaterale del Commercio e dell’Ente Bilaterale del Turismo di Mantova, ha realizzato 118 corsi a catalogo, coinvolgendo 1.429 partecipanti per un totale di 943 ore formative, di cui 798 dedicate alla sicurezza sul lavoro e 145 alla formazione non obbligatoria.

Parallelamente sono stati organizzati corsi a pagamento e percorsi aziendali finanziati anche tramite il fondo For.Te. Per il primo semestre 2026 sono stati programmati 120 corsi, per circa 800 ore formative. Le attività si svolgono sia in presenza sia in modalità a distanza, con l’obiettivo di offrire alle imprese strumenti concreti, aggiornati e coerenti con le esigenze operative dei diversi settori.

“La formazione non è più soltanto un adempimento – sottolinea il presidente di Confcommercio Mantova, Lamberto Manzoli – ma un investimento indispensabile per migliorare la qualità dei servizi, rafforzare la professionalità delle persone e aiutare le imprese ad affrontare cambiamenti sempre più rapidi”.

Resta centrale l’offerta in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e igiene alimentare, promossa in particolare attraverso gli Enti Bilaterali del territorio. Il catalogo comprende, tra gli altri, percorsi su prevenzione incendi, primo soccorso, datori di lavoro, RSPP, RLS, preposti, dirigenti, formazione generale e specifica dei lavoratori e HACCP. Si tratta di una proposta fondamentale per sostenere le aziende nell’applicazione corretta della normativa e nella costruzione di ambienti di lavoro più sicuri.

Accanto alla formazione obbligatoria cresce l’interesse per i corsi trasversali e specialistici dedicati a crescita, sviluppo e innovazione. I percorsi spaziano dalla gestione d’impresa all’export, dal benessere organizzativo alla motivazione dei gruppi di lavoro, fino alle competenze digitali: presenza online, advertising sui principali canali, comunicazione, creazione di contenuti visivi e utilizzo dell’intelligenza artificiale per la produttività quotidiana. Non mancano percorsi su organizzazione aziendale, tecniche di vendita, lingue, informatica e competenze amministrative.

Una parte sempre più rilevante riguarda proprio il digitale. L’evoluzione dei consumi, dei canali di vendita e della relazione con il cliente impone anche alle piccole imprese di dotarsi di competenze nuove, concrete e immediatamente applicabili. In questo quadro si inserisce anche la piattaforma EDI Confcommercio, strumento nazionale che consente di accedere a percorsi e seminari gratuiti, con particolare attenzione all’innovazione, alla trasformazione digitale e all’intelligenza artificiale.

“L’obiettivo – spiega il direttore generale di Confcommercio Mantova Nicola Dal Dosso – è rendere la formazione accessibile, utile e aderente alla realtà quotidiana delle imprese mantovane. Non percorsi astratti, ma strumenti operativi per chi lavora ogni giorno nel commercio, nel turismo, nei pubblici esercizi e nei servizi: titolari, collaboratori, dipendenti, responsabili aziendali e figure tecniche”.

Per Confcommercio Mantova investire sulle competenze significa rafforzare l’intero sistema economico territoriale: “Le imprese cambiano, i mercati evolvono, le tecnologie trasformano prodotti, servizi e modalità di relazione con il cliente”, conclude Dal Dosso. “La formazione diventa così una leva strategica per restare competitivi, migliorare l’organizzazione aziendale e offrire servizi sempre più qualificati”.