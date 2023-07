Festival della sbrisolona, contributi alle imprese partecipanti dalla Camera di Commercio

MANTOVA Camera di Commercio di Mantova ha pubblicato il bando che prevede un contributo a fondo perduto a favore delle imprese mantovane che parteciperanno al Festival della Sbrisolona, la kermesse a carattere enogastronomico in programma a Mantova dal 13 al 15 ottobre.

La misura è finalizzata a sostenere le micro, piccole e medie imprese, anche in forma di cooperativa, con sede legale nella provincia di Mantova, che svolgono la propria attività nella produzione o nel commercio di alimenti e bevande (lavorazione e conservazione di frutta e di ortaggi; produzione di pane e prodotti di pasticceria, altri prodotti alimentari, vini; commercio all’ingrosso di bevande, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno; commercio al dettaglio di pane, torte, dolciumi e confetteria o di bevande in esercizi specializzati; gelaterie e pasticcerie), e che vorranno prendere parte attivamente, con un proprio stand, all’evento.

“Quando ci è stata presentata questa iniziativa – è il commento del Segretario Generale della Camera di Commercio Marco Zanini – abbiamo subito aderito con convinzione. Da anni collaboriamo infatti con il Comune e con altri enti in ogni evento di promozione del territorio che coinvolge le nostre imprese, e anche questa volta siamo ci siamo. Per la prima edizione del Festival abbiamo concesso l’uso gratuito della Loggia del Grano, quest’anno abbiamo deciso di investire di più prevendendo un supporto di natura economica alle aziende”.

“Il Comune di Mantova ha investito e continuerà ad investire sul Festival della Sbrisolona – spiega Iacopo Rebecchi, Assessore al Commercio e Attività Produttive – L’edizione del 2022 è stata un grande successo e vogliamo far diventare questa manifestazione un appuntamento stabile nella nostra città ogni ottobre. Non solo, con gli organizzatori del Festival stiamo programmando altri eventi che valorizzino i prodotti del nostro territorio e attirino tanti visitatori a Mantova”.

“Camera di Commercio, che ringraziamo, ha accolto la nostra richiesta di sostenere economicamente le imprese mantovane che desiderano essere presenti alla manifestazione – dichiara Stefano Gola, Vicepresidente di Confcommercio con Delega al territorio – un appuntamento che ha debuttato lo scorso anno riscuotendo da subito un grande successo e che è stato inserito nel palinsesto annuale degli eventi della città”.

“Dopo il grande successo mediatico e di pubblico dello scorso anno – afferma Stefano Pelliciardi di SGP Eventi – questo bando rappresenta un segnale importante che conferma la fiducia che un’istituzione come la Camera di Commercio, che gioca una ruolo fondamentale per il territorio, ha deciso di dare a questa manifestazione”.

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 15.000 euro: il bando prevede l’assegnazione di un contributo massimo a fondo perduto di 2.000 euro per azienda (investimento minimo di 1.000 euro).

Il contributo andrà a coprire parte della quota di noleggio degli stand allestiti in piazza Sordello e dei costi di noleggio di arredi aggiuntivi legati alla manifestazione.

Le domande di contributo possono essere presentate a partire dal 4 settembre fino al 30 ottobre.

SBRISOLONA &CO

La seconda edizione di Sbrisolona&Co., il Festival dedicato alla Sbrisolona e ai dolci tipici italiani, è in programma dal 13 al 15 ottobre nel cuore della città. Una tre giorni dedicata interamente ai più celebri prodotti della pasticceria regionale italiana, con un focus sulla Sbrisolona e sui numerosi dessert caratteristici virgiliani. Dal 13 al 15 ottobre il centro storico della città diventerà uno scrigno di dolcezza, per celebrare la regina della tradizione dolciaria mantovana, la Sbrisolona, torta fatta di “briciole” che trova le sue origini prima del ‘600 quando arrivò anche alla corte dei Gonzaga. Parallelamente, troveranno spazio anche le dolci eccellenze enogastronomiche della nostra penisola per deliziare il palato di grandi e piccini. Insomma un appuntamento imperdibile per tutti i golosi, dagli appassionati agli addetti ai lavori, che potranno degustare, acquistare e conoscere i dolci della tradizione. Il ricco palinsesto di appuntamenti sarà ospitato in una spettacolare tensostruttura di circa duecento metri denominata PalaVirgilio, allestita in piazza Leon Battista Alberti, dove si terranno showcooking, degustazioni guidate, laboratori e sfide culinarie, alternati da workshop e appuntamenti informativi e culturali.

Non mancheranno poi le premiazioni e le interviste condotte da ospiti illustri, durante le quali il pubblico potrà incontrare ed ascoltare dal vivo grandi nomi dal panorama culinario e della pasticceria, ma anche personalità dello spettacolo, dello sport e del giornalismo.

Gli angoli più suggestivi del centro saranno poi animati da spettacoli e intrattenimenti, come mostre, itinerari turistici, tavole rotonde, convegni.

Spazio poi alle premiazioni: durante Sbrisolona&Co., infatti, verrà conferito il premio “La Gemma dei Gonzaga” ad una personalità di spicco che abbia contribuito alla valorizzazione di Mantova e del suo territorio a livello nazionale o internazionale mentre il premio “Virgilio di Zucchero” è un riconoscimento che vuole premiare il lustro e la fama che una pasticceria ha portato al territorio mantovano.

L’evento è promosso e patrocinato dal Comune di Mantova in collaborazione con Confcommercio Mantova con il patrocinio della Camera di Commercio di Mantova, il contributo del Comune di Mantova e di Regione Lombardia e organizzato da SGP Grandi Eventi.