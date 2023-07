Docente mantovano tra i 24 eccellenti insegnanti del progetto Steam Italia

MANTOVA Si è da poco conclusa a Bologna la terza edizione della scuola estiva Masterclass for Steam, dopo un programma preliminare online e una settimana di attività in presenza. Il percorso, promosso da Fondazione Golinelli e Confindustria Emilia Area Centro, ha coinvolto 24 insegnanti provenienti dalle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutto il Paese. Selezionati tra oltre 150 candidati, hanno lavorato con un approccio interdisciplinare, tipico della metodologia Steam, su tecnologie e strumenti integrabili nella quotidianità scolastica: intelligenza artificiale e rapporto uomo macchina, le frontiere della realtà aumentata e virtuale, la dimensione del gioco e la gamification, narrazione e linguaggi, co-progettazione e progettazione empatica di esperienze, sostenibilità e open schooling, inclusione e personalizzazione, dati e visualizzazione. Tra i partecipanti dell’edizione 2023 anche Ezio Catelli, insegnante di sostegno all’Ist Professionale di Ostiglia che sulla sua esperienza ha dichiarato: «Come docente sono molto legato all’utilizzo della tecnologia a scopi didattici e la metodologia Steam raccoglie più dimensioni utili allo sviluppo degli alunni. Grazie all’ampio spettro di competenze e conoscenze tipiche di questo approccio interdisciplinare il dialogo e la collaborazione risultano fondamentali. Porterò questi spunti con me nel rapporto con gli studenti e in quello con i colleghi, disseminando quanto appreso durante la Masterclass e creando una rete di azioni concrete per i progetti del mio istituto».