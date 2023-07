Auto urta un Tir e si rovescia. Code di 4 chilometri in A22

MANTOVA Disagi al traffico, nelle prime ore di oggi sulla corsia nord dell’Autobrennero, tra Reggiolo-Rolo e Pegognaga, al confine tra le province di Reggio e Mantova. Un’autovettura Volvo ha urtato un camion che la precedeva, per poi ribaltarsi sulla carreggiata. A bordo della vettura c’era una coppia di 50enni residente in provincia di Bergamo. Uomo e donna sono usciti in modo autonomo dall’abitacolo, per poi essere raggiunti dal personale dell’ambulanza della Croce rossa di Reggiolo per le prime cure. Entrambi i feriti sono stati poi trasportati al pronto soccorso dell’ospedale di Guastalla, con traumi vari ma non in pericolo di vita. Era stato mobilitato anche l’elisoccorso di Parma, ma alla fine non è intervenuto sul posto in quanto le condizioni dei feriti non risultavano critiche. Sul posto anche i vigili del fuoco di Guastalla e la polizia stradale di Modena Nord. Forti disagi al traffico con code fino a 4 chilometri, praticamente fino al casello di Reggiolo-Rolo. Solo al termine delle operazioni di soccorso e recupero dell’auto la viabilità è tornata regolare.