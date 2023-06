Calcio Juniores – Il Suzzara festeggia una stagione doc

SUZZARA Si è chiusa una stagione lunga e intensa che ha visto la Juniores Regionale del Suzzara, guidata dai mister Pini e Raspatelli, finire al sesto posto in campionato e seconda nel prestigioso torneo Città di Reggiolo. La festa al Ristorante La Baracca ha riunito tutti i protagonisti di questa cavalcata, a partire dal presidente Palvarini, il responsabile dell’attività agonistica Davide Fontanesi, gli allenatori, i ragazzi della Juniores e degli Allievi, i dirigenti Righi, Fastosi, Salerno, Grandi e molti dei collaboratori che in silenzio, quotidianamente, lavorano per non fare mancare nulla ai ragazzi, il massaggiatore Ennio di Benedetto, l’addetto ai campi Alberto Giorgi, il responsabile della lavanderia nonché guardalinee ufficiale della prima squadra, Massimo Cavana, Mauro Franzini e Sandro Stermieri in rappresentanza degli autisti. Orgoglio della società sono i tanti ragazzi che hanno contribuito alla salvezza della prima squadra, segno del bel lavoro fatto negli ultimi anni nel vivaio.