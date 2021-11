Tennis tavolo – Brunetti: Arlia, Thi Hong Loan e Monfardini in azzurro

TERNI E’ iniziato al Centro Federale di Terni lo stage conclusivo della Nazionale assoluta femminile, prima della partecipazione ai Campionati Mondiali individuali, in programma a Houston, negli Stati Uniti, da martedì 23 a lunedì 29 novembre.Sono state convocate Giorgia Piccolin e Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito), Jamila Laurenti (Gruppi Sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro), Nicole Arlia (nella foto), Le Thi Hong Loan e Gaia Monfardini (Brunetti Castel Goffredo) e Valentina Roncallo (Anspi Tennistavolo Cortemaggiore), che si stanno allenando con i tecnici Elena Timina e Giuseppe Del Rosso, lo sparring Jacopo Endrizzi e gli atleti e le atlete che risiedono e svolgono quotidianamente l’attività al Centro. La parte di preparazione fisica è curata da Massimo Oliveri.Lo stage durerà fino a sabato, giorno della partenza per gli States di Piccolin, Vivarelli, Laurenti e di Timina. Sul fronte maschile saranno in gara nella rassegna iridata Mihai Bobocica e Leonardo Mutti (Aeronautica Militare) e Niagol Stoyanov (Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre), che saranno guidati dal coach Lorenzo Nannoni.