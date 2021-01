Il fascino della galaverna

MANTOVA Risveglio ghiacciato, ieri mattina a Mantova e in diverse molte zone della provincia. Uno spessore tra uno e due centimetri di neve farinosa ha ricoperto ogni cosa a partire dalla tarda nottata, dando a tutti l’impressione di una nevicata non prevista. Non era in realtà neve. Impossibile senza il transito di alcun fronte perturbato e con una notte completamente serena.

Si è presentato invece il pittoresco ma insidioso fenomeno della galaverna, divenuto molto raro negli ultimi anni a causa degli inverni sempre più miti. Tutte le città centro padane da Pavia a Ferrara lo hanno notato.

La nebbia di lunedì sera, complici le temperature scese al di sotto dei -5° (e fino a -7° nella zona più a ridosso del Po), dopo mezzanotte ha iniziato a congelare in minuscoli aghi di ghiaccio depositatisi lentamente su qualsiasi tipo di superficie. Fondamentale è stata proprio la presenza della nebbia: l’umidità della serata è riuscita infatti a condensare attorno ai nuclei di condensazione delle polveri sottili generando i primi banchi organizzati dopo il tramonto. La progressiva discesa della temperatura ha quindi agevolato il passaggio del vapore acqueo della nebbia in ghiaccio, lentamente precipitato e non solo sul terreno. Alle prime luci del giorno l’«effetto bianco» è stato quindi spettacolare.

Quella di ieri è stata la giornata in assoluto più fredda dell’inverno: minime fino a -8° in aperta campagna, massime sempre sotto zero. Con l’eccezione della città, dove il termometro non è comunque andato oltre 1 grado.

Ci aspetta oggi un blando peggioramento. E non è da escludere che stamane possa nevicare debolmente, stavolta per davvero, anche se difficilmente la precipitazione produrrà accumuli. Attorno ai mille metri di quota transiteranno masse di aria molto mite e leggera: ci sarà in sostanza più caldo a mille metri di quota che al suolo. Eventuali cadute di pioggia sul suolo gelato potrebbero generare il pericoloso fenomeno del gelicidio: si formerebbero in fretta pericolose formazioni di ghiaccio anche sulle strade. Massima attenzione, quindi, fino alla prossima serata.

Domani noteremo in ogni caso un sensile aumento termico, con la previsione di una massima attorno ai 5 gradi almeno. In mattinata potrebbe cadere un po’ di pioggia, in attesa di un miglioramento più palese venerdì ma di nuovo peggioramento, pienamente piovoso, in vista per sabato.

Alessandro Azzoni