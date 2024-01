Asola, al via con successo il corso di scacchi

ASOLA Nella sede di Asola dell’associazione culturale Libera… Mente guidata da Moreno Romanelli sono iniziati con successo i pomeriggi dedicati al mondo degli scacchi e si è tenuta la presentazione del corso base per imparare da zero e migliorare le proprie capacità giocando insieme ad altre persone. Durante il primo incontro già 10 ragazzi, alcuni alle prime armi e altri già esperti, si sono sfidati in semplici partite e nelle prime mosse “da professionisti”. L’attività ha l’obiettivo anche di riservare uno spazio all’interno della sede di Libera…Mente in via Raimondo Vittorio 27. «Giocare a scacchi – spiega Romanelli – fa bene alla mente. Secondo i ricercatori di psicologia allenarsi con costanza migliora la funzionalità del nostro cervello». Per info e partecipazione telefonare al numero 339-7208102.