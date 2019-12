Weelchair hockey – I Macron Warriors pareggiano 8-8 in trasferta con Albalonga

Albano Laziale I Warriors lottano al massimo ma, pagando qualche distrazione di troppo, lasciano due punti per strada in casa della coriacea Albalonga (8-8). Galasso opta per uno “starting five” composto da Sensoli fra i pali, Merlino, Cappellazzo come “ultimo” e le altre due mazze Camponesco e Farcasel con il compito di far saltare la difesa locale. Partenza rabbiosa dei Warriors, che segnano 3 reti in cinque minuti. La rete di Fierravanti accorcia le distanze e riapre il match. Un calo di tensione nella seconda ripresa favorisce il rientro di Albalonga che ricuce sino al 3-4 che chiude la prima frazione di gioco. Nella ripresa i Warriors faticano a prendere le distanze e, nonostante un forcing convinto, si vedono raggiunti sul 6-6, rimandando ogni verdetto negli ultimi decisivi 10′. Farcasel permette ai Warriors di rimettere il naso avanti sul 6-7, prima che Diosi e Fierravanti ribaltino il risultato facendo esplodere il palazzetto locale per il primo vantaggio di Albalonga. Ne nascono quattro ultimi minuti di grande tensione agonistica con Camponesco che rimette la gara in pari sul 8-8 a 2’48” dalla sirena. L’assedio finale dei mantovani non porta ulteriori marcature e la gara si chiude con la posta in palio equamente divisa fra le due contendenti. Per i Warriors è il primo pareggio stagionale che allunga la striscia di risultati utili consecutivi a quattro, contando la sfida di Coppa contro Padova. Warriors di nuovo in campo nel prossimo fine settimana per sognare la Coppa Italia 2019-2020. Fabio Merlino: «Il pareggio ci lascia l’amaro in bocca ma alla fine dell’anno sono certo sarà un risultato prezioso».