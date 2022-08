Lavori in via Fratelli Bandiera a Mantova: la fine dell’intervento slitta al 3 settembre

MANTOVA – Sei, società del gruppo Tea, informa che i lavori di ripristino dell’acciottolato in via Fratelli Bandiera a Mantova, nel tratto compreso tra piazza San Francesco e via dell’Arco, termineranno sabato 3 settembre.

La data di fine lavori, inizialmente prevista per il 26 agosto è stata posticipata a causa di alcune difficoltà, ora risolte, nel reperire i materiali necessari per il prosieguo delle attività.

Ricordiamo che è previsto il divieto di transito in via Fratelli Bandiera, nel tratto compreso tra via dell’Arco e piazza San Francesco, e il divieto di sosta con rimozione coatta.

A richiesta verrà rilasciato da Aster il pass gratuito per la sosta nelle aree limitrofe a parcometro con scadenza al 3 settembre 2022 ai titolari di pass di transito e sosta in ZTL “A” residenti o domiciliati nel tratto di via Fratelli Bandiera compreso tra via Arrivabene e piazza S. Francesco; pass di sosta nella ZTL “A” e nel parcheggio “Pradella” se titolari di solo PASS RICOVERO purché residenti o domiciliati nel tratto di via Fratelli Bandiera compreso tra via Arrivabene e piazza S. Francesco.

Per chi ha già effettuato la richiesta la scadenza verrà prorogata al 3 settembre 2022.

I residenti della via con pass parcheggio in corso di validità possono, inoltre, richiedere allo sportello Tea di vicolo Stretto 12 un pass per accedere gratuitamente al parcheggio Apcoa Università. Gli interessati possono presentare allo sportello Tea la copia del pass parcheggio e compilare la richiesta.

Fino al termine dell’intervento tutti i rifiuti possono essere conferiti nella postazione temporanea di raccolta allestita in piazza San Francesco (temporaneamente il Citybin di via Fratelli Bandiera è stato rimosso e il porta a porta di carta, secco, pannolini/pannoloni sospeso).