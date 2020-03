Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, sospeso pagamento quota annuia

MANTOVA Anche il Consorzio di Bonifica Territori del Mincio fa la propria parte. Visto il protrarsi dell’emergenza sanitaria per la diffusione del contagio del Covid 19 la presidente Elide Stancari ha firmato la delibera d’urgenza che prevede la sospensione dell’emissione degli avvisi di pagamento relativi ai ruoli ordinari per il 2020.

“Tra le misure previste dai vari DPCM che in queste settimane sono stati emanati viene dato particolare risalto alla sospensione del pagamento di numerosi tributi locali e nazionali – dice la Stancari -. Considerato poi che la maggior parte degli utenti consortili paga il tributo recandosi direttamente presso gli uffici postali e bancari abbiamo ritenuto opportuno sospendere l’emissione degli avvisi di pagamento relativi ai ruoli ordinari per l’anno 2020, in attesa di una successiva determinazione”.

Si tratta di una misura d’urgenza, con parere favorevole degli Uffici preposti, prevista per legge, a firma della Presidente, che, data l’impossibilità di convocare in tempi brevi il Consiglio di Amministrazione, sarà sottoposta a ratifica alla prima seduta utile.

Nel dicembre scorso il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato l’emissione dei ruoli anno 2020 relativi ai beni agricoli ed extragricoli in rata unica, con scadenza 30 aprile per gli importi compresi tra 5 e 250 euro, l’emissione dei ruoli anno 2020 relativi ai beni agricoli ed extragricoli in 2 rate, con scadenza 30 aprile e 31 agosto per gli importi superiori a 250 euro e l’emissione dei ruoli anno 2020 relativi alle maggiori competenze irrigue ed irrigazioni straordinarie in rata unica, con scadenza 31 ottobre.

Per ulteriori informazioni è possibile telefonare al numero 0376 321312.