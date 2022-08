L’associazione Postumia domenica ricorda Andrea Federici

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI –Una giornata in ricordo di Andrea Federici, figura di spicco della comunità gazoldese prematuramente scomparso, è per questo che l’Associazione Postumia ha organizzato domenica 28 agosto alle 21 nel cortile della Serliana ad un mese dalla scomparsa, un momento per ricordalo. Sarà Weiner Mazza ad aprire il libro dei ricordi su Andrea, accostandolo in una veloce carrellata alla presentazione in anteprima assoluta del suo bel libro “Le avventure di Wainerocchio” (Lui Editore, luglio 2022) e dedicandogli alcuni dei suoi più struggenti capolavori, vecchi e nuovi, di autentico cantastorie delle nostre contrade.