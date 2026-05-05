L’hotel Cristallo di Cerese passa al gruppo B&B

B&B HOTELS, catena internazionale con oltre 950 hotel nel mondo, annuncia l’apertura del B&B HOTEL Mantova Cristallo, nuova struttura che rafforza la presenza del Gruppo nella città lombarda, consolidando ulteriormente il presidio del brand nel Nord Italia.

Con questa apertura, B&B HOTELS, che oggi conta oltre 90 hotel in Italia, prosegue il proprio percorso di espansione in destinazioni ad alto valore culturale e turistico, ampliando la propria offerta a Mantova, città patrimonio UNESCO e meta sempre più apprezzata da viaggiatori italiani e internazionali.

Situato in posizione strategica, il B&B HOTEL Mantova Cristallo rappresenta la soluzione ideale sia per chi viaggia per lavoro sia per chi desidera immergersi nel fascino senza tempo della città dei Gonzaga. Grazie alla vicinanza al centro storico e ai principali collegamenti, l’hotel consente di raggiungere facilmente i luoghi simbolo di Mantova, come Palazzo Ducale, Palazzo Te e Piazza delle Erbe, oltre a offrire un comodo punto di partenza per esplorare il territorio circostante.

Mantova, con i suoi laghi che abbracciano la città, le architetture rinascimentali e un patrimonio artistico unico, rappresenta una destinazione ideale per un turismo lento, culturale ed enogastronomico. In questo contesto, il rafforzamento della presenza di B&B HOTELS risponde alla crescente domanda di strutture moderne e funzionali, capaci di garantire comfort e qualità a un pubblico sempre più ampio.

L’hotel offre 65 camere accoglienti e funzionali, progettate secondo gli standard del brand: letti con materassi e cuscini Made in Italy in Memory Foam, Smart TV con Chromecast integrato, Wi-Fi superveloce gratuito e spazi pensati per garantire un soggiorno pratico e rilassante.

Tra i servizi disponibili: reception, colazione a buffet con proposte dolci e salate, B&B Shop attivo 24/7 e l’innovativo servizio E-Concierge, che permette agli ospiti di accedere facilmente a tutte le informazioni utili sul soggiorno e a suggerimenti personalizzati su ristoranti, attrazioni ed esperienze locali.

“L’apertura del B&B HOTEL Mantova Cristallo rappresenta un ulteriore passo nel nostro percorso di crescita in Italia”, dichiara Liliana Comitini, Presidente e AD di B&B HOTELS Italia, Slovenia e Ungheria. “La scelta di rafforzare la nostra presenza a Mantova con una seconda struttura risponde a una strategia precisa: ampliare e diversificare l’offerta dei servizi B&B HOTELS per intercettare segmenti di clientela differenti, sia business che leisure. Mantova è una destinazione unica, capace di attrarre un turismo di qualità durante tutto l’anno, e crediamo fortemente nel suo potenziale. Con questa apertura vogliamo offrire una risposta ancora più completa e flessibile alle esigenze degli ospiti, consolidando al tempo stesso il nostro posizionamento nel Nord Italia”.

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