Castel Goffredo riscopre Giovanni Acerbi: biografia e rievocazione risorgimentale

CASTEL GOFFREDO – L’Associazione Giuseppe Acerbi di Castel Goffredo ha promosso, con l’aiuto dell’Amministrazione Comunale, una serie di iniziative in omaggio a Giovanni Acerbi in collaborazione con il Museo Diffuso del Risorgimento, la Fondazione Comunità Mantovana e gli enti locali. Per l’occasione sabato 9 maggio, alle ore 17,30, in sala consiliare sarà presentata in anteprima la biografia, affidata alla prestigiosa penna di Maurizio Bertolotti e domenica mattina vi sarà in piazza una rievocazione risorgimentale, con pranzo risorgimentale realizzato dalla Pro Loco. Dialogheranno con l’autore Simone Casini dell’Università di Perugia, Francesca Di Giacomo della Marsilio Edizioni coordinati dalla presidente dell’Associazione Simona Cappellari. Questo Acerbi, non è in effetti mai stato studiato veramente, anche se a lui sono dedicate in Italia molte strade. A Castel Goffredo, oltre a Via Acerbi, è a lui intitolata la Scuola Primaria e un monumento ai giardini, però non è mai stata scritta alcuna biografia su di lui, colto e combattente, nonostante possa a buon ragione essere annoverato tra i protagonisti del Risorgimento. L’associazione e il Comune hanno pensato opportuno porre rimedio a questa lacuna. «Non si tratta di una retorica celebrazione – afferma il segretario dell’associazione Annibale Vareschi – ma per giusto riconoscimento a chi ha costruito la nostra Italia unita e libera e, anche per esaltare l’esempio alle attuali, svogliate e indifferenti generazioni, di coloro che hanno rischiato la morte per un ideale che all’epoca poteva sembrare utopistico». L’appuntamento di domenica 10 maggio prevede dalle ore 10,00 in Piazza Mazzini la rievocazione storica di vari episodi della vita del patriota castellano a cura dell’associazione Vivere il Risorgimento. Seguirà il pranzo risorgimentale.