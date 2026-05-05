Stanco degli schiamazzi, spara in aria con una scacciacani

Ha pensato di farsi giustizia da sé. Ma non è andato nel verso giusto questo senso distorto della giustizia.
I Carabinieri della Stazione di Curtatone, nella serata del 25 aprile scorso, durante l’espletamento di un servizio perlustrativo inquadrato nei servizi condivisi concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, hanno effettuato un intervento insolito nel comune di Borgo Virgilio.
Un 52nne rumeno, residente a Borgo Virgilio, disturbato da alcuni ragazzini che scoppiavano dei petardi, usciva dalla sua abitazione sparando in aria tre colpi con una pistola.
L’immediato intervento dei Carabinieri della Stazione di Curtatone, che ha portato alla perquisizione nell’abitazione del sospettato, ha permesso di rinvenire una pistola tipo scacciacani, con tappo rosso dipinto con un pennarello, ed 11 munizioni.
L’arma in questione ed il suo munizionamento sono stati sottoposti a sequestro penale ed il soggetto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di porto ingiustificato di arma scacciacani.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.