Sanità e territorio: nei Comuni aprono 4 sportelli di prossimità

Aprono 4 nuovi sportelli di prossimità per facilitare i cittadini nell’accesso ai servizi per cambio del medico, esenzioni, iscrizione al Sistema sanitario regionale:
Borgo Virgilio – via Falcone,1 – Ambulatorio infermieristico
Curtatone – via Corte Spagnola, 3 – Sala Consiliare
Porto Mantovano – Piazza della Pace, 5 – Sala Civica
Roncoferraro – Largo Nuvolari, 4 – Sportello poliambulatorio
Gli sportelli saranno aperti un giorno a settimana: date in via di definizione, con avvio dell’iniziativa a breve. Si potranno eseguire tutte le pratiche di gestione assistiti, attualmente svolte in via Trento a Mantova. Il personale offrirà inoltre informazioni sulle modalità di accesso ai servizi della nuova Casa di Comunità di Mantova.
Un’opportunità che riguarda i cittadini di tutti i Comuni limitrofi alle sedi di sportello, che potranno utilizzare il servizio senza spostarsi a Mantova. I Comuni interessati daranno comunicazione ai propri cittadini dei giorni e orari di apertura.
I sindaci coinvolti hanno offerto ampia disponibilità di collaborazione con l’azienda nello sviluppo della rete territoriale.