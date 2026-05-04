Mantova accende la Notte dei Musei: il 16 maggio eventi, visite e musica in tutta la città

MANTOVA – Mantova anticipa al 16 maggio la Notte dei Musei con un ricco programma diffuso tra musei, monumenti e luoghi della cultura. La città si anima con eventi per tutte le età: visite guidate, talk, attività per famiglie, musica dal vivo e aperture straordinarie. Ampio spazio ai bambini con laboratori e percorsi narrativi, mentre per adulti e appassionati sono previsti incontri culturali, mostre e itinerari tematici nei principali musei cittadini, da Palazzo Te al Palazzo Ducale, fino alla Casa del Mantegna. La serata sarà arricchita da concerti e performance in spazi storici e all’aperto, insieme a esperienze speciali come la salita al campanile del Duomo di Mantova e percorsi inediti tra torri e camminamenti. L’iniziativa segna anche il primo grande evento condiviso della Rete dei musei e dei monumenti, che riunisce 38 realtà cittadine con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso un’offerta coordinata e accessibile a tutti.