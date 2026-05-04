Rotary, la serata a Sabbione con Buffon anticipata al 21

SABBIONETA – La cerimonia di consegna del Premio Nazionale “Toson d’Oro” a Gianluigi Buffon, conferito dal Rotary Club Casalmaggiore Viadana Sabbioneta, inizialmente fissata per venerdì 22 maggio è stata spostata, a causa di impegni professionali, a giovedì 21 maggio alle ore 18. L’incontro nel corso del quale si terrà la consegna del premio, aperto gratuitamente al pubblico, avverrà al Teatro all’Antica di Sabbioneta. In quell’occasione, Buffon racconterà i momenti salienti della sua carriera leggendaria.