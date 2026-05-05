Borseggiata al supermercato, i Carabinieri acciuffano i ladri

Si era recata al supermercato Lidl di Castel Goffredo il giorno di San Valentino. Doveva essere una spesa normalissima, con l’aggiunta di un pensierino per il marito, da consegnargli nel giorno della festa degli innamorati. Ma qualcosa è andato storto.

La donna, dopo aver fatto la spesa e comprato anche un dolce regalino per il suo innamorato, giunta alla cassa si accorgeva che il suo portafogli custodito nella borsa….aveva preso il volo.

Un San Valentino da dimenticare, anche perché senza soldi…..la vittima è stata costretta anche a lasciare la spesa al supermercato, non potendola pagare.

Veniva chiamata sul posto una pattuglia della Stazione Carabinieri di Castel Goffredo,

impegnata nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi.

I Carabinieri acquisivano le immagini di videosorveglianza del supermercato, che venivano attentamente analizzate ed incrociate con le banche dati in uso alle Forze di Polizia.

A distanza di tempo i militari sono riusciti ad identificare e denunciare all’Autorità Giudiziaria due soggetti, avendo raccolto gravi indizi di colpevolezza a loro carico: una 37nne ed una 32nne, entrambe bulgare ed in Italia senza fissa dimora. Le due donne sono state denunciate poiché ritenute responsabili, in ipotesi accusatoria, del reato di furto con destrezza in concorso.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.