Lo stadio oggi vede la luce. Sopralluogo del consulente della lega di Serie B per i fari

MANTOVA Campionato alle porte, e alle porte è anche la fine dei lavori di ristrutturazione dello stadio Danilo Martelli. Per questa sera è previsto il collaudo del nuovo impianto di illuminazione, mentre domani la Commissione di vigilanza dovrà esprimersi sull’agibilità dello stadio. In caso di parere positivo, il Mantova chiederà alla Lega la revoca del Manuzzi di Cesena come impianto casalingo in favore appunto del Martelli, come tutti si augurano, e già domani potrebbe esserci la presentazione dello stadio ristrutturato. Nell’attesa oggi pomeriggio arriverà a Mantova Carlo Longhi, ex arbitro e consulente della Lega di Serie B, che dovrà verificare l’idoneità del nuovo impianto di illuminazione dello stadio per le partite in notturna. Proprio i lavori per questo nuovo impianto hanno tenuto con il fiato sospeso tanto la società che i tifosi del Mantova. Il relativo cantiere era stato infatti sospeso dal Tar di Brescia alla fine dello scorso mese di maggio per il ricorso presentato dalla ditta risultata non aggiudicataria, la Corus di Bergamo. Ricorso che era stato respinto dai giudici amministrativi dopo l’udienza del 12 giugno seguente. Un intoppo, questo, che come aveva assicurato l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Mantova Nicola Martinelli, non avrebbero influito sulla tempistica dei lavori di ristrutturazione dello stadio. Ora questa corsa contro il tempo sembra finalmente finita. Gli interventi hanno riguardato il settore distinti, la copertura della tribuna, gli spogliatoi, l’infermeria, la sala doping, la casa del custode, dove è prevista anche una zona mista per le Tv e per le interviste post-partita, e inoltre la tribuna stampa con gli impianti wi-fi, e i servizi igienici delle squadre ospiti. L’inizio del campionato di Serie B è fissato per il week-end dopo ferragosto. La prima gi vedrà il Mantova in trasferta a Reggio Emilia. L’esordio al Martelli è in programma alla seconda di campionato, il week-end successivo, fischio d’inizio alle 20.30, quando tutto dovrà essere pronto: dai fari per l’illuminazione ai seggiolini del settore distinti.