Pallavolo serie Bm – Asolarem ko con la Canottieri Ongina

Asola Il turno di riposo della settimana scorsa non ha aiutato la Kema Asolaremedello a ricaricare al meglio le batterie. La squadra di Fasani e Mutti, senza lo squalificato Marasi, è stata battuta allo Schiantarelli dalla Canottieri Ongina con il punteggio di 3-1 (25-23, 23-25, 22-25, 17-25). In verità i padroni di casa erano partiti bene, conquistando, pur soffrendo, il primo set. E sono andati vicini a bissare nel secondo, ma i vicentini si sono imposti, portando il match sull’1-1. Nel terzo parziale l’Asolarem ha lottato, per poi alzare bandiera bianca nell’ultimo e restando così fermo in classifica a quota 15. Si torna in campo mercoledì a Montichiari.