Calcio Promozione – Sporting, la vittoria è ancora tabù

GOITO La buona sorte ha davvero girato le spalle allo Sporting: anche contro la Voluntas Montichiari, i ragazzi di Franzini fanno la partita, vanno in vantaggio, ma nei minuti finali vengono puniti (2-2). Finisce così con un pareggio una sfida per la verità equilibrata, con i padroni di casa che per lunghi tratti hanno tenuto il gioco nelle loro mani, sfiorando in più occasioni il gol. Purtroppo, però, anche ieri gli episodi nei momenti cruciali della gara hanno punito oltre misura i goitesi che, per impegno e volontà, avrebbero meritato la vittoria. Niente da fare, il primo successo in campionato è ancora rimandato e l’occasione di accorciare le distanze in classifica sfumata.

Parte bene la Voluntas che al 4’ fa tremare la difesa dello Sporting a seguito di un tiro dalla distanza di Callai che si perde di poco fuori dall’incrocio dei pali. Al 15’ i bresciani danno vita ad un’azione in velocità partita dai piedi di M. Ferrari che serve sulla fascia Brigoni. Di precisione questi mette la sfera sui piedi di F. Scidone che da pochi passi non sbaglia: 0-1. Punti sul vivo, i goitesi reagiscono immediatamente e trovano il pareggio al 17’ con Grigoli che, partito sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con Gambardella e lo infila in pallonetto prima che gli potesse chiudere lo specchio della porta. La pressione dello Sporting si fa più veemente al punto che al 31’, su una punizione di Boni, interviene in modo scoordinato Silvestri che devia la palla nella propria porta: sorpasso. Al 32’ Ferrari neutralizza un tiro di F. Scidone da posizione defilata. Prima del riposo è ancora il portiere locale a mettersi in evidenza bloccando una punizione di Nouiora.

Nella ripresa, al 56’, Boni con una punizione manda la palla a lambire l’incrocio dei pali per poi finire sul fondo. I continui capovolgimenti di fronte mantengono viva la gara, con i padroni di casa che pongono la massima attenzione a non offrire il fianco agli avversari. Purtroppo, al 90’, arriva la beffa quando F. Scidone, in sospetta posizione di fuorigioco, corregge in rete di testa una punizione calciata da M. Ferrari. I goitesi protestano, ma l’arbitro convalida. Nei minuti di recupero i ragazzi di Franzini continuano a premere nel tentativo di trovare il gol partita, ma i bresciani sono abili a chiudere i varchi.

Paolo Biondo