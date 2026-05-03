Mantova sold-out per la notte del Primo Maggio

MANTOVA Cronaca di un sold out annunciato, ma ora, dopo l’annuncio c’è la conferma: Mantova ha segnato il tutto esaurito per la notte del 1° maggio, La nostra città è quella che guida la graduatoria regionale per l’afflusso di turisti per il ponte del Primo Maggio, e questo afflusso interessa trasversalmente tutte le tipologie ricettive: alberghiero, extralberghiero e locazioni turistiche brevi. Un dato, questo, che insieme a quelli degli altri turistici conferma il momento estremamente positivo del turismo lombardo e rafforza le prospettive di crescita per la stagione estiva 2026. I dati relativi all’andamento delle prenotazioni mostrano infatti una Lombardia sempre più attrattiva, capace di distribuire i flussi in maniera equilibrata tra laghi, città, borghi e montagna, consolidando il percorso di crescita già emerso nel 2025 e confermato dai primi mesi del 2026. Dall’analisi della saturazione delle Ota (Online Travel Agencies) emerge un quadro molto positivo: la saturazione media regionale per i giorni del ponte raggiunge il 60,4%, con un incremento del 13% rispetto allo stesso periodo del 2025. “I risultati registrati in questo ponte sono particolarmente significativi perché arrivano dopo un’ottima Pasqua – dichiara Debora Massari, assessore al Turismo di Regione Lombardia – e confermano che la destagionalizzazione non è più solo una prospettiva, ma una realtà concreta”.