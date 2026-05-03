Esame per la patente da incubo: uno su tre è bocciato

MANTOVA Nel 2025 sono stati 2.222.717 gli italiani che hanno svolto l’esame di guida, si tratta del numero più alto negli ultimi vent’anni. E, con l’aumentare degli esaminandi aumenta anche quello dei bocciati: pari a 618.000, ovvero 1 su 4. È il più alto dato di bocciati dal 2009. I promossi sono stati 1.696.005, il 73,3%. Ci sono poi regioni e province in cui superare l’esame per la patente è più difficile che altrove, e Mantova è uno dei territori in cui la percentuale dei bocciati è più alta: la nostra provincia è infatti all’ottavo posto di quella che è la Top Ten di quelle in cui superare l’esame è più difficile. La percentuale di bocciati nel Mantovano è del 33,96%, di un decimale inferiore a quella di Grosseto (33,97%) che precede in classifica. Il più grande ostacolo è l’esame di teoria. Più che non sapere guidare, infatti, gli italiani sembrano non conoscere il Codice della Strada, né le altre norme richieste da ogni cittadino per ottenere il documento di guida. È nel quiz scritto, infatti, che si registra il maggior numero di bocciati. Nel 2025, a fermarsi alla teoria sono stati 454.930, il 38% del totale. Chi supera il quiz, non si ferma più: alla prova pratica è stato bocciato appena il 14,6% dei candidati, pari a 163.278. Si dice che i giovani non siano più interessati all’automotive. E se forse è vero che la Generazione Z non considera più la proprietà di un’auto come un traguardo da raggiungere una volta diventati adulti, la patente resta un passo importante. Nel 2025 i neopatentati under 21 sono stati 754.349, contro gli appena 13.138 over 54. Rispetto al 2024, c’è stato un +2,2% di giovani presentatisi all’esame di guida. I dati del dossier Statistica delle attività svolte nel 2025 per il conseguimento delle patenti di guida del Mit testimonia anche che la patente di guida rappresenta un importante passo di integrazione per i cittadini con origini straniere. Non è di nazionalità italiana circa un candidato su 5, oltre 230.000 persone. Integrazione sì, parità meno: il 60,5% dei neopatentati (456.159) è uomo, le donne si fermano al 39,5% (298.190). La difficoltà a superare l’esame di guida vige in tutta Italia, ma ci sono alcune regioni in cui superare il test è più difficile che altre. Sul podio delle regioni con la maggior percentuale di bocciati troviamo Sardegna (36,4%), provincia autonoma di Trento (33,7%) e Liguria (32,3%). Al contrario, vi sono alcune regioni in cui le promozioni sono parecchie. In Sicilia la percentuale di respinti si ferma al 18,6%; seguono Puglia (21,6%) e Calabria (23%).