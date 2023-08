Morte Colaninno, il cordoglio di politici e imprenditori mantovani

MANTOVA “È con grande dispiacere che apprendo della scomparsa di Roberto Colaninno, grande imprenditore mantovano protagonista della vita economica italiana. All’amico Matteo e a tutta la famiglia Colaninno la vicinanza e le più sentite condoglianze per una perdita che addolora tutta la comunità mantovana” ha affidato ai social il suo pensiero il presidente della Provincia Carlo Bottani

“Ci lascia un imprenditore straordinario e instancabile, che ha saputo conquistarsi con tenacia ogni successo imprenditoriale. Colaninno ha sempre avuto radici ben salde nella nostra città dove ha sempre scelto di vivere, e allo stesso tempo la curiosità di conoscere e la capacità di interpretare e anticipare molti cambiamenti economici e finanziari a livello globale. Colaninno ha contribuito a rafforzare l’immagine e la capacità imprenditoriale dell’Italia nel mondo, contribuendo alla crescita del Paese. Esprimo personalmente e a nome della città le più sincere condoglianze alla famiglia, alla moglie Oretta e ai figli Matteo e Michele. Sono personalmente grato a Roberto Colaninno anche per i confronti avuti con lui sui temi della città, cui era profondamente legato e della quale si interessava in ogni suo cambiamento” ha commentato il sindaco di Mantova Mattia Palazzi .

“Roberto Colaninno è stato una figura di spicco del panorama finanziario e industriale di questo Paese. Un abile manager e un imprenditore che ha saputo costruirsi, grazie alla messa a segno di importanti operazioni che resteranno alla storia, anche una riconosciuta fama internazionale”, così Emma e Antonio Marcegaglia, rispettivamente presidente e vicepresidente della holding omonima. “Abbiamo appreso con grandissima tristezza la notizia della sua scomparsa, a pochi giorni dal suo 80esimo compleanno, e siamo vicini con sincero affetto alla sua famiglia, mantovana come la nostra, cui ci legano sentimenti di profonda amicizia e di percorsi contigui”. “Ricordo – sottolinea Emma Marcegaglia – il suo impegno in Confindustria e gli anni, entrambi giovani imprenditori, condivisi insieme al figlio e mio caro amico, Matteo. A lui e a tutta la sua famiglia va il nostro abbraccio più grande”.

“Un grande protagonista della storia dell’industria italiana e mantovana: Roberto Colaninno, presidente di Confindustria Mantova dal 1993 al 1998, ha segnato la storia dell’Associazione, che oggi, nel giorno della sua scomparsa, lo ricorda con profonda ammirazione e commozione. Roberto Colaninno ha disegnato la storia dell’imprenditoria mantovana e italiana. Un grande industriale, artefice appassionato di progetti di portata storica, con la sua visione ha reso grande l’impresa italiana nel mondo. Si è dedicato con grande impegno a Mantova e all’Associazione Industriali, che ne porta avanti con orgoglio l’eredità” commenta Fabio Viani, pdi Confindustria Mantova. “Abbiamo appreso con grande tristezza la notizia della sua scomparsa e voglio esprimere la nostra più sincera vicinanza a tutta la sua famiglia, a nome mio e di tutta Confindustria Mantova”.

“Roberto Colaninno è stato un uomo straordinario e un grande imprenditore, che ha guidato da protagonista lo sviluppo del nostro Paese. Per l’Italia e per noi mantovani è stato un riferimento costante, e ci mancherà tanto. Sono vicina al carissimo amico Matteo e a tutta la famiglia Colaninno in questo momento di grande dolore” ha scritto Elena Bonetti.