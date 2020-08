Elezioni comunali: a Castel d’Ario possibile sfida a tre tra civiche

CASTEL D’ARIO – Sono ore febbrili per le tre liste che si presenteranno alle comunali del 20 e 21 settembre. Un tatticismo simile non si era mai visto a Castel d’Ario. Senza ombra di dubbio l’emergenza sanitaria ha profondamente condizionato la campagna elettorale delle amministrative, ma mai come in questa occasione i rispettivi candidati hanno incontrato oggettive difficoltà nel completare il puzzle dei rispettivi schieramenti che, va ricordato, dovranno essere composti da un minimo di 9 ad un massimo di 12 candidati consiglieri. Ad ogni modo domani saranno svelati tutti gli elenchi dei partecipanti alla tornata settembrina, dal momento che a mezzogiorno scade il termine per la presentazione delle liste. Dopodiché questa breve e anomala campagna elettorale entrerà finalmente nel vivo. Salvo sorprese dell’ultima ora saranno tre le liste a sfidarsi, tutte civiche e senza simboli di partito (le segreterie provinciali hanno fatto un passo indietro per lasciare spazio ai cittadini, ndr), anche se in paese le tendenze politiche dei vari componenti non potranno “sfuggire” alla lente dei cittadini più attenti. Confermata la presenza del sindaco uscente Daniela Castro, alla ricerca del mandato bis. L’attuale prima cittadina si presenterà con una squadra fortemente rinnovata, che tuttavia poggia su alcune certezze per dare continuità all’azione amministrativa degli ultimi cinque anni, vedi la conferma della vicesindaca Mara Spanevello e dell’assessore Valentina Bellini. A sfidarla ci sarà la formazione civica guidata dall’ex presidente della Pro Loco Gianpaolo Turazza – che nel suo progetto è riuscito a coinvolgere anche l’ex sindaco Sandro Correzzola – e quella di Pierluigi Fregna, capogruppo di opposizione uscente in quota alla Lega con alle spalle una lunga esperienza in amministrazione, dove ha ricoperto anche l’incarico di vicesindaco. Pur avendo optato per una civica, Fregna non ha nascosto l’orientamento di centrodestra che accomuna i membri della propria squadra: «Posso anticipare che sono persone che vivono il paese in prima persona e ne conoscono i bisogni». Ad affiancarlo ci sarà anche Eros Giuliani, collega di opposizione nella legislatura appena conclusa.

Matteo Vincenzi