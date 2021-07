Calcio Eccellenza – Lauricella al Castiglione, siamo in dirittura

CASTIGLIONE Da settimane si sa dell’interesse del Castiglione per l’esterno offensivo Nicolò Lauricella: l’ex Governolese, nell’ultima stagione ha militato nel Ciliverghe Mazzano, dove invece è stato confermato il fratello Filippo.

Non è un mistero (lo sottolineavamo anche nell’edizione di ieri) che giocatore graviti nell’orbita rossoblù, anche se la società non si è mai sbottonata ufficialmente sulla possibilità di ingaggiare l’attaccante, che sarebbe il primo acquisto di esperienza in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Ora c’è la conferma, nelle prossime ore, probabilmente domani sera, potrebbe arrivare l’accordo definitivo per l’acquisizione del giocatore.

Lauricella ha fatto parte anche della spedizione dei rossoblù a Temù contro la Sampdoria, dunque il suo esordio vero e proprio lo avrebbe pure fatto con la maglia dei mastini. Adesso però la decisione sarebbe già stata presa, dal manager Gianluca Manini e dalla sua squadra mercato: Lauricella è pronto a vestire il rossoblù, andando ad aggiungere qualità ed esperienza al gruppo aloisiano. Mancherebbero però ancora alcuni tasselli in attacco: probabilmente arriveranno un altro esterno offensivo e, soprattutto, un centravanti.

Ma per figure di questo tipo occorrerà attendere: il mercato è difficile, le occasioni sono poche e il Casti non vuole sbagliare. Non c’è nemmeno troppa fretta di chiudere, perché la preparazione rossoblù inizierà tra due settimane, il 9 agosto. Mosse da ponderare bene, prima di affondare il colpo. In attesa di potersi godere un bomber di razza, insomma, il Castiglione si regalerà un giocatore di sicuro affidamento come Lauricella.