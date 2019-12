Nè botti, nè bottiglie per il Capodanno in piazza

MANTOVA Grandi manovre, ordinanze a tutto spiano, allertamenti vari e mini-rivoluzioni viabilistiche. La città è in fermento per quest’ultimo scorcio del 2019 e di predispone a festeggiare il nuovo anno con le consuete manifestazioni di piazza. In particolare, l’attenzione è puntata sul concerto di piazza Sordello dei “Subsonica”, che a San Silvestro, prima dei tradizionali fuochi sul lago, polarizzeranno il veglione. La band salirà sul palco alle 22. Allo scoccare della mezzanotte ci sarà il brindisi sul palco con i musicisti e le autorità. Alle 0,20 inizierà lo spettacolo pirotecnico sui lungolaghi e all’una tornerà la musica in piazza Sordello con i Dj di Radio Bruno. Ma vediamo intanto le misure assunte dal Comune per salutare il nuovo anno con il concerto.

Ingresso All’entrata nella piazza verrà consegnato a ciascuno un tagliando d’ingresso per accedere ai due settori, da riconsegnare poi all’uscita al personale di servizio. Potranno essere presenti al massimo 9.370 persone.

Viabilità Queste le principali modifiche. Dalle 19 fino alla conclusione dello spettacolo musicale (alle 2,30 circa), è prevista la chiusura al traffico in via San Giorgio, piazza Sordello, via Cairoli, via Carlo Montanari, via Accademia (all’intersezione con piazza Dante), via Cavour (nel tratto compreso tra via Broletto e vicolo Nazione), via Sant’Agnese e vicolo Bonacolsi. Dalle 23 circa e fino alla conclusione del deflusso del pubblico dall’area dei lungolaghi (alle 2 circa) sarà interdetto il traffico veicolare in via Legnago (all’altezza dell’intersezione con strada Lunetta), strada Cipata (all’altezza dell’intersezione con strada Lunetta), lungolago Gonzaga (all’altezza dell’intersezione con largo Vigili del Fuoco), viale Mincio (in corrispondenza della rotatoria di Porta Mulina).

La chiusura, con la deviazione del traffico veicolare interesserà anche corso Garibaldi (in corrispondenza della intersezione con via Frattini), via Trieste (all’intersezione con via Cardone) e via Fondamenta (all’intersezione con via Pomponazzo).

Al termine dello spettacolo pirotecnico il pubblico potrà ritornare in piazza Sordello per la seconda parte della serata musicale accedendo da via San Giorgio e vicolo Bonacolsi. All’ingresso verranno effettuati i controlli di sicurezza. Chi volesse tornare in centro storico a piedi senza rientrare in piazza Sordello, potrà accedere passando da Largo Vigili del Fuoco, piazza Arche e via Accademia.

Fuochi artificiali Si potrà accedere allo spettacolo pirotecnico dal centro attraverso via Accademia e piazza Arche, da piazza Sordello attraverso via San Giorgio. Per coloro che provengono dal Campo Canoa, si segnala che il ponte di San Giorgio e la ciclabile saranno percorribili sino alle 23, dopodiché saranno chiuse: i veicoli e i pedoni non potranno circolare.

Bus navetta Saranno in funzione due linee gratuite. La prima partirà dalle 19 dal parcheggio del Boma con la fermata anche a Campo canoa e capolinea in viale Mincio nelle fermate riservate agli autobus turistici. La seconda prenderà il via dalle 17 dai piazzali Montelungo e Ragazzi del ’99 fino a corso della Libertà. Avranno una frequenza di 15 minuti circa fino alle 3.