Raddoppio ferroviario a Castellucchio, Bevilacqua invita i cittadini a vedere i lavori

CASTELLUCCHIO – Nuovo appello viene viene posto all’attenzione dei castellucchiesi dal consigliere Giovanni Bevilacqua in merito a quanto verrà a modificarsi la situazione all’indomani della realizzazione del raddoppio ferroviario Mantova Codogno. «Lo sanno i miei concittadini – afferma l’espèonente della civica “Castellucchio visione d’insieme” – che alla fine dei lavori per il raddoppio ferroviario, via Crocette sarà sopraeleveta di 12 m per una lunghezza di 500 m a partire dalla ferrovia? Guardando a est, se così sarà, non vedremo più nessun panorama e orizzonte, ma un terrapieno sovrastato da un guard rail per tutta la lunghezza, come se fossero merli di una fortificazione. Ma davvero dobbiamo proteggerci da qualcuno? Ovviamente il giro delle Cavicchine che amiamo non si potrà più fare.A tal proposito – ricorda Bevilacqua – rinnovo l’invito oggi, giovedì 11 aprile alle 18.30, a camminare assieme per vedere direttamente sul posto quello che sta già avvenendo e immaginarci con disegni e foto come sarà il futuro. Ci sono alcune cose semplici che possiamo fare per ridurre i disagi provocati dal raddoppio ferroviario e fare in modo che diventi veramente l’opera utile e importante che merita di essere. Ci troviamo – afferma il consigliere comunale di Castellucchio – sul marciapiede/ciclabile di via Crocette in corrispondenza con l’incrocio di via Falcone (Bretellina). Vi aspetto. Sono sicuro che tutti avrete opinioni personali e potrete esprimervi contribuendo al miglioramento del progetto».