Il Magico mondo del cosplay raddoppia le date

VALEGGIO Per la quattordicesima edizione del Magico mondo del Cosplay l’appuntamento raddoppia: la grande novità 2020 sarà che l’evento dedicato alla moda giapponese di vestirsi come i personaggi dei fumetti, dei cartoni animati e della fantasia si terrà due giorni, il 5 e il 6 settembre 2020, nella favolosa cornice del Parco Più Bello d’Italia. Giorgia Vecchini condurrà le sfilate in cosplay, lo staff di Think Comics proporrà show e giochi, photoset, photobooth ed escape room coinvolgeranno visitatori e appassionati. Sono aperte le iscrizioni on line per le sfilate.

Per l’evento cosplay più grande d’Italia (l’anno scorso hanno partecipato 4.000 cosplayer), migliaia di figuranti in costume, musica e sfilate animeranno le giornate di sabato 5 settembre e domenica 6 settembre 2020 al Parco Giardino Sigurtà: i più piccoli e tutti gli appassionati potranno così incontrare i propri beniamini, per fantastiche foto ricordo e selfie tra gli scorci più incantevoli del Giardino, come il Grande Tappeto Erboso, il Labirinto e i Laghetti Fioriti, e per vivere momenti di puro divertimento.