Parco del Mincio: è salvo il piccolo di cigno, riunito alla famiglia dopo le cure e restituito alla natura

MANTOVA E’ tornato a nuotare nel fiume a Pozzolo sul Mincio e si è riunito alla sua numerosa famiglia il cignetto che due giorni fa era stato tratto in salvo, assieme alla mamma, dalle GEV del Parco e con l’aiuto dei Vigili del Fuoco di Castiglione delle Stiviere. Liberato dal filo da pesca che lo teneva avvinghiato a mamma cigno, è stato curato dal veterinario del Centro di soccorso fauna selvatica di Mantova e nella mattina di oggi è stato riportato nelle acque del Mincio dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco dopo aver ritrovata la nidiata degli altri 8 piccoli con i due genitori dai quali il cignetto salvato è stato immediatamente riaccolto.

Il rilascio in acqua è stato effettuato con le GEV da Ermanno Cobelli (nella foto) che aveva effettuato la segnalazione al Parco.

Il Parco ringrazia le molte le persone che si sono adoperate per ripristinare lo stato naturale delle cose e raccomanda a tutti i pescasportivi di esercitare la massima attenzione nel recupero di lenze e ami che dovessero disperdersi nell’ambiente.