Volley B1 femminile – Porto conferma Palumbo e Oriente

PORTO MANTOVANO Comincia a delinearsi la formazione dell’Ngs Porto che parteciperà al prossimo campionato di serie B1 femminile. Dopo le conferme di allenatore (Biagio Marone) e preparatore atletico (Fabrizio Lini), arrivano quelle di due atlete molto rappresentative, anche se per motivi diversi. La prima è relativa al capitano della scorsa stagione, la schiacciatrice Martina Palumbo. Arrivata l’anno scorso, vanta dei trascorsi nella forte formazione di Noventa Vicentina, ed era già stata a Porto da avversaria nelle stagioni precedenti. «Sono contenta di restare – dichiara la giocatrice veronese – Riprendiamo con un bel gruppo dopo aver lasciato un campionato a metà. Giocherò un altro anno, anche se non sono più una under», aggiunge scherzando.

L’altra conferma riguarda il ruolo di palleggiatore, occupato anche per la prossima stagione da Giulia “Est” Oriente. Giulia è un prodotto del vivaio Ngs, ed è quasi sempre rimasta a Porto Mantovano, eccezion fatta per una esperienza a Volta. Anche lei è molto contenta della conferma: «Sono felicissima. Sono con questa società dal 2002, e ho fatto tutta la trafila dalle varie under fino ad arrivare alla B1. Per me è uno stimolo eccezionale. Speriamo di riuscire a riprendere presto».

La dirigenza prosegue nel frattempo i contatti sia per le conferme delle atlete in rosa sia la ricerca di pochi e mirati innesti, in modo da poter fornire a coach Marone un roster competitivo per la nuova stagione in serie B1.