Polizia, controllo del territorio: revocati 85 permessi di soggiorno

MANTOVA Vasta operazione da parte degli agenti di Polizia coordinati dal questore Paolo Sartori, che hanno effettuato periodiche operazioni di controllo straordinario del territorio finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei reati di varia natura. Queste attività hanno riguardato le zone urbane maggiormente interessate dal fenomeno della delinquenza di carattere predatorio e dalla spaccio di sostanze stupefacenti – in particolare alcune zone del Centro Città, la periferia urbana ed i Comuni limitrofi – con controlli sistematici circa la presenza di persone pregiudicate che, per situazioni diverse, non hanno alcun motivo lecito per permanere sul nostro Territorio. Questi i provvedimenti presi: 85 Revoche di Permesso di Soggiorno nei confronti di cittadini extracomunitari già in possesso di validi Titoli di soggiorno. Nei confronti di costoro, per motivi diversi, tra i quali quello di aver commesso reati di diversa tipologia ma ostativi al prosieguo della loro regolare permanenza in Italia, si è resa necessaria la revoca dei Permessi di Soggiorno;

11 Fogli di Via Obbligatori a carico di altrettante persone gravate da precedenti penali e di polizia, residenti in Comuni di altra Provincia e senza alcun titolo lecito per permanere sul nostro territorio;

22 Avvisi Orali nei confronti di pluripregiudicati sorpresi in atteggiamenti e luoghi sospetti, in relazione ai quali si ha fondato motivo di ritenere che vivano con i proventi dei reati commessi.