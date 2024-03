Rugby – Gasperini: “Viadana mi ha cresciuto, ora sogno la Nazionale maggiore”

Viadana Altra prova di forza della Nazionale Under 20 di rugby, che venerdì ha sconfitto la Scozia a Treviso nel match del Sei Nazioni. Gli azzurrini si sono imposti con un perentorio 47 a 14, grazie anche alle due mete realizzate da Nicholas Gasperini, tallonatore del Viadana. Che racconta così la magica serata del Monigo. «Il primo tempo non è stato come immaginavamo – dice – pensavamo di essere superiori agli scozzesi, che sono venuti qui con l’intenzione di giocarsi il tutto per tutto nella prima frazione di gioco, come hanno poi dimostrato. All’inizio sono riusciti a sorprenderci, ma durante l’intervallo ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che serviva dare un segnale forte. Questa reazione è arrivata nel secondo tempo ed il parziale finale lo dimostra a tutti gli effetti». «Per quanto riguarda le mie due mete – prosegue Nicholas – sono arrivate dopo le ripartenze e ne sono molto contento. Sto crescendo come giocatore e stare in questo gruppo, oltre che poter contare sul club Viadana, mi aiuta tanto».

Il quinto e ultimo turno vedrà gli azzurrini contrapposti al Galles. «Mi aspetto una gara molto fisica – afferma ancora Gasperini – più tosta rispetto a quella con la Scozia perché hanno i migliori placcatori del torneo. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a quota tre vittorie, almeno da poter raggiungere la terza posizione. Diciamo che il match inaugurale con l’Inghilterra è stata una mazzata per noi, perché eravamo fiduciosi di fare bene. Con l’Irlanda siamo stati più precisi e anche se siamo usciti sconfitti di un solo punto, la consideriamo quasi come una vittoria. Poi sono arrivati i successi veri contro Francia e Scozia». «Mi trovo benissimo con tutti – conclude la giovane promessa viadanese – far parte di questo gruppo, per me, è emozionante perché ogni giorno si impara, soprattutto grazie anche agli sbagli. Col Viadana, non avendo giocato molto, reputo la mia stagione da sette. Rispetto agli anni passati, il livello si è alzato molto e il gioco si è ampliato. Per quanto riguarda la Nazionale, invece, mi do un otto e mezzo e spero di raggiungere quella maggiore, cosa che non è affatto scontata».

Non ci sono modifiche alla lista dei 27 giocatori convocati dallo staff tecnico in vista del turno finale del Sei Nazioni, venerdì in Galles. Gli azzurrini si sono allenati due giorni a Treviso e voleranno oggi in Galles dove giocheranno venerdì all’Arms Park di Cardiff (ore 20.30 italiane) il quinto e ultimo turno del Torneo 2024, con l’obiettivo di cercare il terzo successo consecutivo andando ad insidiare la Francia – che ospita l’Inghilterra prima in classifica – nella corsa al terzo posto finale.